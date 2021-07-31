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مُغسلة موتى تكشف عن أغرب ما يمكن أن يحدث أثناء تغسيل فتاة عشرينية

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السبت، 31-07-2021 11:56 ص

روت مُغسلة موتى سعودية تدعى تغريد بخاري إحدى القصص الغريبة التي واجهتها أثناء عملها عن ميتة تي بكت أثناء غٌسلها.
وقالت “بخاري” في مداخلة مع برنامج”إم بي سي في أسبوع” : قصة أنا عشتها وتعايشتها، وهي لميتة -الله يرحمها- بكيت أثناء الغسل، كان بسبب وصية أنا ما نفذتها بدون علمي، كان وقتها عمرها بالعشرينات، وجت عندي في المغسلة بأمر من أبوها، قبلها كانت في المستشفى وأمها قالت لها أنا أروح أجيب ملابس وأجيكي، قالت لها يا أمي لا تتأخري عليا، وكانت الأم عندها وصية من ابنتها أن يا أمي لا أحد يمسكني ولا يجردني إلا بوجودك، وأنا ما كنت أعرف إن الوصية تأثيرها قوي على الميت”
وأضافت: “خرجت الوالدة والبنت في لحظتها توفيت، دخلت عندي المسجد واتصل علي والدها وقال لي غسليها، قلت طيب ما في أحد، فقال لي لا غسليها عشان نلحق صلاة العشاء، كنت وقتها أنا لحالي مافي أحد معايا أبدا، وقفت عليها وبدأت أجردها من ملابسها ما قدرت، حاولت أدفعها يمين أو على الشق الأيسر ما قدرت، يدها اليمين ولا يدها اليسار ولا رجولها كانت تتحرك استغربت”
وتابعت: “اتصلت على واحدة من الأخوات اللي معايا، قلت لها تعالي بسرعة في حالة غريبة معايا، جاءت ووقفت معايا وقالت لي أنا ما قادرة أشيل الملابس اللي تحت يدها، فجأة تطل في عيونها وتقولي شوفي ، أنا انبهرت ميتة وتخرج من عيونها دموعـ اعتقدت أنها مياه ومسحتها ومازالت الدموع تنزل والأخت اللي معي تقولي هذا بكاء، صرت أمسح دموعها البنت والدموع تنزل مرة ثانية، شئ مو طبيعي أبدا أن ميتة تبكي في يدي وانا مو عارفة السبب”

وأكملت : “بقدرة الله تمكنا بكل مالدينا من قوة أن نجردها من ملابسها ونقلبها يمينا ويسار أن وزميلتي وكانت ثقيلة جدا لدرجة أنه تعبنا، بعد ما انتهينا نقلناها على النعش، وأنا بكفنها استصعبت أمور كتير مرة، وفجأة الباب دق ودخلت أمها وصارت تصرخ، وتخبطني على وجهي وتقولي ليه مسكتيها، مين قال لك تغسليها، قلت لها سامحيني أبوها أمرني وطالما أمرني أنا أبدأ، قالت لي حرام عليكي، هذه وصية ولازم أنفذها، وصارت هي تبكي وبنتها تبكي”.
 

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