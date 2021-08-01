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صدمة.. فنانة لبنانية شهيرة تتجول في الشارع بالملابس الداخلية

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الأحد، 01-08-2021 12:35 م

أحدثت الفنانة اللبنانية الشهيرة نايا، صدمة وضجة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي، بعد أن نشرت في صفحتها الخاصة مجموعة من الصور والفيديوهات، ظهرت فيها وهي تتجول في الشارع بملابس داخلية حمراء، بالاضافة إلى نشرها صوراً من داخل حوض الاستحمام، وهي تدخن سيجارة.
كما لم كتف نايا بصورها الجريئة، وإنتقدها المتابعون بشكل كبير، خصوصاً بسبب تعليقها على منشورها، الذي قالت قيه: "اشتقنا نتزلط بالشارع لحزززة وما فيكون تعملو معنا شي ايه باي".
ودائماً ما تثير نايا الجدل، إذ سبق وظهرت بإطلالات جريئة، وتم إلتقاط صورة لها في وضعيّة محرجة وهي تدخّن، الأمر الّذي عرضها أيضا لإنتقادات لاذعة.
وشن الجمهور عليها هجومًا حادًا، مطالبين السلطات بالتحقيق معها وسيرها في شارع عام بملابس مخالفة للذوق العام.









 

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