الأربعاء 11 أغسطس 2021
توقيت مصر 01:14 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

نواف العنزي مُبتز القاصرات يتصدر الترند في السعودية.. هل تم اعتقاله؟

بث مباشر.. مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

طبيب مؤمن زكريا يصدم الجميع: نحاول وقف التدهور ونتمنى أن يقف على قدميه

رهف القنون تصدم الجميع وتستعرض مؤخرتها عارية: «سأفعلها أنا»

رسميًا.. باريس جان جيرمان يعلن ضم «ميسي»

الأرصاد الجوية تحذر من كارثة

وفاة الفنان عبدالله الشرقاوي

تفاصيل واقعة دهس أم ابنتها بسبب رفضها ارتداء الحجاب

دنيا سمير غانم تكشف آخر ما قالته لها والدتها قبل وفاتها

أبويا عمل اللي ميتعملش.. فادي خفاجة لوالده: «أبوس جزمتك اتكلم»

ADS
 

معز مسعود غاضبًا: «صوروني أنا ومراتي من ورا ضهرنا»

339343_0
معز وحلا
Native
الأحد، 01-08-2021 01:21 م

أبدى الداعية السابق والمنتج السينمائي معزّ المسعود، غضبه الشديد من نشر البعض صورًا خاصة له وزوجته الفنانة حلا شيحة، على مواقع التواصل الاجتماعي ونشرها في الصحف والمواقع الإخبارية، دون موافقته.
وعبر عن إنزعاجه من تصرفات بعض الأشخاص المتطفلين الذين يصورونه أثناء سيره في الأماكن العامة مع زوجته وأولادهما.
وأوضح مسعود عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي، أن بعض الأشخاص يصورونه مع أسرته من ظهرهم أثناء سيرهم، مؤكدا أنه يتمنى أن يفعل معهم المثل لكي يرى ردود أفعالهم.
وكتب: "بالنسبة للناس اللي بيحبوا يصوروني ومراتي وولادنا من ورا ضهرنا كل شوية، نفسي لما أفضى أعمل paparazzi شوية وأصوركم بنفس الطريقة عشان أشوف ردود أفعالكم، ايه رأيكم؟".
يذكر أن حلا شيحة كانت قد تسببت في حالة من الجدل مؤخرا، بعد انتقادها لفيديو أغنية "بحبك" من فيلم "مش أنا" الذي قدمته مع تامر حسني، بسبب ظهورها في مشاهد أصبحت لا ترغب في مشاهدتها، وتابت عنها حسب تعبيرها.
 

إقرأ ايضا

947x500-mp5Nf

نواف العنزي مُبتز القاصرات يتصدر الترند في السعودية.. هل تم اعتقاله؟

Capture

طبيب مؤمن زكريا يصدم الجميع: نحاول وقف التدهور ونتمنى أن يقف على قدميه

5210540_1628600001

رهف القنون تصدم الجميع وتستعرض مؤخرتها عارية: «سأفعلها أنا»

أخبار متعلقة

2021_5_22_21_12_34_193

«مخطوفة».. حلا شيحة توجه رسالة عنيفة لوالدها وتكشف سبب عودتها للدين

16684642371614880548

معز مسعود بريء..والد حلا شيحة يهاجمها:«مش هنفضل ساكتين على اللي بتعمليه ده»

13886665741624702976

مخرج شهير لـ حلا شيحة: «لما تطلقي متقوليش عايزة أمثل تاني»

4987531-1005999375

حورية فرغلي تفجر مفاجأة عن طفليها دون زواج

resize

«أنا راضية بقضاء الله».. أول تعليق من دلال عبدالعزيز على وفاة سمير غانم

image

«تلاتة كيلو بوفتيك».. إيمان السيد تكشف سر عدم زواجها