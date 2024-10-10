مصر ترد على اتهامات قائد مليشيا الدعم السريع ببيان قوي





علّقت مصر على ادّعاءات زعيم ميليشيا الدعم السريع السودانية، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، بمشاركة مقاتلات تابعة للجيش المصري في قصف قواته.

وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية، نفت مصر المزاعم التي جاءت على لسان محمد حمدان دقلو قائد ميليشيا الدعم السريع بشأن اشتراك الطيران المصري في المعارك الدائرة بالسودان الشقيق.

وقالت الخارجية، إن تلك المزاعم تأتي فى خضم تحركات مصرية حثيثة لوقف الحرب وحماية المدنيين وتعزيز الاستجابة الدولية لخطط الإغاثة الإنسانية للمتضررين من الحرب الجارية بالسودان الشقيق.

إلى جانب ذلك، دعت مصر المجتمع الدولي للوقوف على الأدلة التي تثبت حقيقة ما ذكره قائد مليشيا الدعم السريع.

وأكدت مصر حرصها على أمن واستقرار ووحدة السودان الشقيق أرضاً وشعباً، وشددت على إنها لن تألو جهداً لتوفير كل سبل الدعم للأشقاء في السودان لمواجهة الأضرار الجسيمة الناتجة عن تلك الحرب الغاشمة.