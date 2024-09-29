هل اقترب موعد العمل العسكري؟.. تصريح قوي من وزير الخارجية بشأن سد النهضة





أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي أن مصر ستستمر في مراقبة تطورات عملية ملء وتشغيل "سد النهضة" الإثيوبي عن كثب.

وشدد بدر عبد العاطي في كلمة ألقاها في المناقشة العامة للدورة الـ 79 للجمعية العامة يوم السبت، على أن مصر محتفظة بكل حقوقها المكفولة بموجب مـيثاق الأمم المتحدة لاتخاذ التدابير اللازمة دفاعا عن مصالح وبقاء الشعب المصري".

وأضاف "مخطئ من يتوهم أن مصر تغض الطرف أو تتسامح مع تهديد وجودي لبقائها".

وأشار إلى أنه ورغم المساعي المصرية الصادقة النوايا، أصرت إثيوبيا على تبني سياسة التسويف والتعنت وليّ الحقائق ومحاولة فرض أمر واقع بإنشاء وتشغيل السد في مخالفة لقواعد القانون الدولي وبلا اكتراث لأثره على حياة الملايين في دولتي المصب في السودان ومصر.

وأفاد عبد العاطي بأن مبدأ المشاركة والمسؤولية يتلازم مع رفض النهج الأحادي في إدارة قضية الموارد المائية الدولية وتسوية الخلافات التي تنشأ بشأنها.

وأوضح أن مبدأ التعاون مع دول حوض النيل يمثل الركن الأساسي في المقاربة المصرية للتوصل لأفضل السبل لإدارة الموارد المائية المشتركة وبما يحقق المنفعة للجميع وفقا لقواعد القانون الدولي لتحقيق الاستخدام المنصف والمعقول ودون إحداث ضرر لدول المصب.