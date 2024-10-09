مصر توجه رسالة حازمة لـ إثيوبيا





أكد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي أن "أمن مصر المائي مسألة وجودية لن نتهاون فيها"، مشددا على الموقف المصري الداعي للتوصل إلى اتفاق ملزم قانونا لتشغيل السد الإثيوبي.

وقال الوزير خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن مصر تدعو للتوصل لاتفاق ملزم قانونا لتشغيل السد الإثيوبي، وإعمال قواعد القانون الدولي في هذا الشأن، مشددا على أن "الأمن المائي المصري مسألة وجودية لن تتهاون مصر فيها".

ومن جانبه، جدد وزير الخارجية الأمريكي التزام الولايات المتحدة بدعم الأمن المائي المصري.

وصرح المتحدث باسم الخارجية تميم خلاف أن الاتصال حذر من وتيرة التصعيد الحالية في المنطقة تستوجب تكاتف الجهود للتدخل السريع في هذه المرحلة الدقيقة لاحتواء الموقف، وهو ما يتطلب بذل جهود حثيثة لخفض التصعيد وحث كافة الأطراف على ضبط النفس، تجنباً لانزلاق المنطقة لحرب اقليمية ذات عواقب مدمرة لكافة أطرافها.

وشدد عبد العاطي على رفض مصر الكامل لأي مساس بسيادة لبنان وسلامة أراضيه، مؤكدا على أهمية التوصل لوقف فوري وشامل لإطلاق النار، مع العمل على تكثيف ارسال المساعدات الإنسانية والاغاثية العاجلة للشعب اللبناني في ظل نزوح أكثر من مليون مواطن لبناني، فضلا عن أهمية دعم وتمكين المؤسسات اللبنانية، وعلى رأسها الجيش اللبناني، من الاضطلاع بواجباتها، مشددا على ضرورة التزام كافة الأطراف بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 بكافة عناصره.