بعد التطورات الجديدة.. مصر توجه رسالة حازمة لإثيوبيا حول سد النهضة





قال رئيس مجلس النواب حنفي الجبالي إن مصر سعت خلال المفاوضات التي جرت على مدار السنوات الماضية للتوصل لاتفاق عادل ومنصف مع إثيوبيا حول سد النهضة.

وأوضح أن إثيوبيا قد أفشلت - وما زالت - كافة الجهود والمساعي التي بذلت من أجل حل هذه الأزمة، وخير دليل على ذلك التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإثيوبي حول المرحلة الخامسة من ملء "سد النهضة" بحجز كمية من مياه النيل الأزرق هذا العام، واستكمال بناء الهيكل الخرساني للسد الإثيوبي.

وتابع رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادى الخامس من الفصل التشريعى الثاني: "وإذ يؤكد مجلس النواب المصري رفضه البات لتلك السياسات الأحادية الإثيوبية المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي، والتى تلزم إثيوبيا، بوصفها دولة المنبع، بعدم الإضرار بحقوق دول المصب، كما يؤكد على أن الدولة المصرية لن تتهاون مع أي مساس بحقوقها أو أمنها المائي أو أي تهديد لمقدرات الشعب المصري الذي يمثل نهر النيل شريان الحياة الأوحد له".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أكد أن مصر على مدار السنوات الماضية استمرت في نقاشات ومشاورات حول ملف "سد النهضة" الإثيوبي واستخدمت أدواتها السياسية والدبلوماسية لمنع الشر المحتمل.

وأضاف الرئيس خلال حديثه للإعلاميين وقيادات الدولة عقب تخرج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة يوم الأحد، أنه على مدار السنوات العشر الماضية تم إنفاق مبالغ مالية ضخمة في تحسين ومعالجة المياه على مستوى الجمهورية بالكامل، مؤكدا أن تلك المبالغ تجاوزت الـ 400 مليار.

وصرح بأن الدولة عملت على تنفيذ محطات معالجة ثلاثية متطورة مثل محطات معالجة بحر البقر والمحسمة والدلتا الجديدة إلى جانب خطة للزراعات الحديثة وخطة للمعالجة الثلاثية المتطورة.

وشدد السيسي على أن الدولة المصرية لا تركن إلى خيار واحد في تعاملاتها مع القضايا التي تواجهها ولكن تعمل على العديد من المحاور.

وشهدت الفترة الماضية توترات بين القاهرة وأديس أبابا بعد فشل سبل التفاوض حول مياه نهر النيل بسبب مشروع إثيوبيا "سد النهضة".