



أصدرت محكمة جنح المطرية حكم قضائي ضد البلوجر سوزي الأردنية صاحبة تريند "آه الشارع اللي وراه"، مما جعل المتابعين يتساءلون عن موقفها وهي الآن تعيش بدولة الإمارات.

وفي التفاصيل، أصدرت محكمة جنح المطرية، قرار بمعاقبة البلوجر سوزي الأردنية، صاحبة تريند "آه الشارع اللي وراه"، بالحبس عامين والغرامة 300 ألف جنيه وكفالة 100 ألف.

وجاء هذا الحكم على خلفيه اتهامها بسب والدها على الهواء بألفاظ خادشة للحياء العام، واستغلال شقيقتها من ذوي الهمم، لتحقيق الأرباح والمشاهدات.

من هي سوزي الأردنية؟

- من مواليد منطقة المطرية بالقاهرة.

- ⁠أطلق عليها أسم سوزي الأردنية لان عدد كبير من أقاربها يعيشون بالأردن.

- ⁠عاشت في الأردن 11 عاما.

- ⁠والداها من أصول مصرية.

- ⁠حاصلة على الجنسية الأردنية.

- ⁠اسمها الحقيقي سوزي أيمن.

ماذا قالت سوزي الأردنية بالتحقيقات؟

قالت سوزي الأردنية، خلال التحقيق معها أمام النيابة العامة في وقت سابق، إن والدها استولى على أموالها التي تحصلت عليها من تطبيق "تيك توك"، ورفض إعادتها لها، مشيرة إلى أنها تشاجرت معه خلال البث المباشر.

وأوضحت أنها اندمجت في الشجار مع والدها ولم تدرك أن الآلاف يشاهدونها عبر البث المباشر وهي تسب والدها، مرددة: "أنا اندمجت في الفيديو غصب عني ومقصدتش أهين أبويا قدام الناس".

القبض على سوزي الأردنية

وكانت أجهزة الأمن في القاهرة ألقت القبض على سوزي الأردنية في منطقة الساحل بالقاهرة، بتهمة التعدي على القيم الأسرية عقب نشرها فيديوهات تتضمن عبارات مسيئة.

أزمة سوزي الأردنية ووالدها

كانت بداية الأزمة عندما تصدر اسم سوزي الأردنية محركات البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، إثر نشرها بث مباشر خلال مشادة كلامية بينها وبين والدها تلفظت خلالها بألفاظ بذيئة، وانتشر مقطع فيديو يتضمن كلمة غير لائقة تلفظت بها سوزي الأردنية مع صوت بذيء.