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مشهورة سعودية تحصل على الطلاق بعد شهور من زواجها لأغرب سبب!

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الأربعاء، 22-06-2022 08:59 ص

تقدمت مشهورة سعودية على مواقع التواصل الاجتماعي، بدعوى لطلب الطلاق، أمام محكمة الأحوال الشخصية، إثر نشوب خلافات مستمرة بينهما بسبب استخدام الزوجة لإحدى تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي التفاصيل، طلبت الزوجة الطلاق، لاعتراض زوجها استخدامها تطبيق "سناب شات"، وقالت في دعواها، إن زوجها تدخل بحياتها الشخصية ومنعها من استخدام «السناب الشات» للإعلانات.
وأوضحت الزوجة- حسب صحيفة الوطن السعودية-، أنها تزوجت منذ 5 أشهر وأن زوجها على علم بذلك منذ البداية، ولم يشترط عليها في عقد النكاح عدم التصوير، معبرة عن رغبتها في عدم استمرارية الحياة الزوجية بينهما.

وأشارت الزوجة أنها تريد الانفصال عنه، بسبب ما يقوم به من سلوك يتمثل بالشتم والتذمر منها أثناء تصويرها أي إعلان تجاري، وبالفعل حصلت على الطلاق بعد اتفاق بين الطرفين على ذلك.
 

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