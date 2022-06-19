بالفيديو.. شقيقة مودل روز تثير الجدل بظهور جرئ

الأحد، 19-06-2022
02:27 م
تداولت صفحات
مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لـ ليان عبدالله شقيقة
عارضة الازياء السعودية
مودل روز
وهي تشارك في احدى الترندات الشهيرة على تيك توك.
وظهرت بفستان
اخضر اللون ضيق على جسمها وفوقه جاكيت باللون الزهري ونسقت مع الاطلالة نظارات
شمسية اما اللافت كان بلون شعرها الذي صبغته باللون الاخضر ايضاً ليكون منسقاً مع
الاطلالة.
وأثار الفيديو
الجدل
بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أنها تحاول ان تكون مثل شقيقة
ها،
وتثير الجدل
باستعراض جسدها وتحقيق الشهرة.
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