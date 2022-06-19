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مصري يتزوج ثرية سعودية كمحلل ثم كانت الصدمة «ليلة الدخلة» (فيديو)

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الأحد، 19-06-2022 10:24 ص

كشف ناشط سعودي وهو صاحب قناة "قصة مع فالح" على يوتيوب، قصة سعودية انفصلت عن زوجها بعد علمها بزواجه من امرأة أخرى ثم تزوجت عامل مصري كمحلل بالاتفاق مع طليقها حتى تعود له مرة أخرى ، وبعد الزواج فاجأته بما لم يتوقعه.

وقال الراوي: " أبو خالد موظف وتزوج من أم خالد معلمة وبعد وفاة والدها الثري ورثت عدة ملايين وأعطت زوجها الأموال واستثمرها في التجارة".

تزوج من امرأة أخرى

وتابع: تزوج أبو خالد من امرأة أخرى واستمر زواجه في السر عدة سنوات أنجب خلالها طفلة التحقت بإحدى المدارس التي تقع في مكان يبعد عن مدارس أبنائه وبناته من زوجته الأولى ولكن تصادف انتقال معلمة من المدرسة التي يدرس فيها أبناء زوجته الأولى إلى المدرسة الأخرى التي تدرس بها ابنته من المرأة الثانية فتواصلت المعلمة هاتفيا مع أم خالد لتسلم عليها وتخبرها أنها تدرس للطفلة التي أعتقدت أنها ابنتها".

وأردف: تأكدت أم خالد أن زوجها تزوج عليها فواجهته وأنكر في البداية ولكنها أكدت له أنه متزوج وتحدث بطريقة حادة قائلة " أغنيتك وخليتك رجال وحطيتك محسوب بين الناس ياللي ما فيك خير ". فرد عليها وأخبرها أنه تزوج وبعد تلفظها عليه طلقها.

بعد مرور عدة أشهر

وأضاف: بعد مرور عدة أشهر أراد أبو خالد أن يعود إلى زوجته أم خالد مرة أخرى ولكنها اشترطت أن يعطيها مبلغ 500 ألف كترضية ويطلق زوجته الثانية وألا يعمل في شركتها ". لافتا إلى أن أبو خالد وافق على شروطها ولكن كانت أمامهما مشكلة أخرى تتمثل في ضرورة زواجها من شخص آخر كمحلل حتى تعود له.

زوجها عامل مصري

وأشار إلى أن أبو خالد طلب من عامل المزرعة المصري أن يتزوج طليقته بشرط ألا يقترب منها ويطلقها في اليوم التالي ووافق العامل ولكن بعد الزواج رفضت أم خالد تنفيذ الطلاق انتقاما من طليقها".

واختتم: " استمر زواج أم خالد والعامل لمدة شهر ثم انفصلا بعدما اقتنعت بضرورة طلاقهما". لافتا إلى أن أبو خالد أبلغ عن العامل هروب وتم ترحيله ثم قامت أم خالد باستقدامه كعامل.
 

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