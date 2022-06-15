الجمعة 17 يونيو 2022
توقيت مصر 16:19 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شاكيرا تستفز بيكيه بوصلة رقص مثيرة مع فنان شهير

المحكمة تغرم محمد رمضان مبلغًا ضخمًا لقناة "إم بي سي"

شوبير: اتحاد الكرة يقيل إيهاب جلال.. ويكشف مفاجأة عن البديل

الحكومة: تأجيل كل الزيادات المقررة على شرائح الكهرباء لمدة 6 أشهر لهذا السبب

طفلة سعودية في صورة تذكارية مع الأميرة ديانا.. كيف أصبحت الآن؟

بموافقة الزوجة.. مارس الرذيلة مع الأم وابنتها وأرسل الفيديو لطليقها(تفاصيل صادمة)

طارق حامد يُكذّب مرتضى منصور وينشر الدليل

«السيسي» يصدرًا قرارًا بعزل رئيس مجلس الدولة من وظيفته

بايرن ميونخ يمنح «ماني» 3 أضعاف راتبه مع ليفربول.. تعرف على الرقم

حكم دفن الرجل بجوار أمه وأخذ شيئًا من ملابسها في كفنه؟

ADS
 

بالفيديو.. نقل رهف القحطاني إلى المستشفى ووضعها على جهاز التنفس

rahaf-qahtani
رهف القحطاني
Native
Teads
الأربعاء، 15-06-2022 12:26 م

تعرضت مشهورة مواقع التواصل الإجتماعي السعودية رهف القحطاني لوعكة صحية مفاجئة استدعت الذهاب إلى المستشفى.
وفي التفاصيل ظهرت رهف في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي قالت فيه: ”هاي يا جماعة تخيلوا فجأة تعبت جاني بلغم، مو وقتها اليوم ما أبغى، وبس ورايحة المستشفى، داوني يا دكتور“.
وظهرت المشهورة السعودية، لاحقا، من داخل المستشفى، وقد نشرت صورة ليدها بعد تعليق جهاز الأكسجين، ثم ظهرت لاحقا في فيديو قصير، وهي تتنفس بمساعدة الأوكسجين الصناعي.
الجدير بالذكر أن رهف كشفت عن قيمة الغرامة التي دفعته بعد عودتها من المالديف وأكدت أنها دفعت مبلغ 200 ألف ريال سعودي، حيث قال: "200 ألف دفعناهم خلاص..خلينا نمشي مع الناس واسكتوا".
 

إقرأ ايضا

shakirainsta

شاكيرا تستفز بيكيه بوصلة رقص مثيرة مع فنان شهير

205673

المحكمة تغرم محمد رمضان مبلغًا ضخمًا لقناة "إم بي سي"

2021_5_7_0_3_52_185

الحكومة: تأجيل كل الزيادات المقررة على شرائح الكهرباء لمدة 6 أشهر لهذا السبب

أخبار متعلقة

2020_2_1_0_53_27_714

تدهور الحالة الصحية لـ هايدي موسى ونقلها للمستشفى (صورة)

تنزيل (1)

صادم.. ماذا حدث لإعلامية سعودية بسبب إبرة تذويب الفيلر (فيديو)

rahaf-qahtani

رهف القحطاني: ليه تقطع مصدر رزقي ومن ترك هذه الرسالة على باب شقتي؟

download

ذهب لزيارة زوجته في المستشفى فذبح حماته

czo2NDoiaHR0cHM6Ly93d3cuYWxxdWRzLmNvLnVrL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDIyLzA1LzE3aXBqLTE2LmpwZyI7

رهف القحطاني تثير الجدل في أول تعليق على عقوبتها

blob_981167_highres

والد رهف القحطاني يستفز السعوديين بفيديو غير متوقع معها