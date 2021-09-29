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فنانة شهيرة في موقف محرج بعد ظهور منطقة حساسة أثناء نزولها من السيارة

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الأربعاء، 29-09-2021 03:33 م

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صور محرجة لفنانة شهيرة تسبب فستانها المكشوف في ظهور منطقة حساسة من صدرها أثناء نزولها من السيارة لحضور العرض الأول لفيلمها الجديد.
وفي التفاصيل ظهرت الممثلة الكوبية الشهيرة آنا دي أرماس ، 33 عاماً، ليلة أمس الثلاثاء بملابس مثيرة أثناء حضورها العرض الأول لفيلمها الجديد الذي يجمعها بالممثل العالمي دانيال كريغ "no time to die".
وبحسب صحيفة ديلي مايل، فقد بانت منطقة حساسة من ثديها اليسرى حين كانت تهم بالنزول من السيارة.
إضافة إلى ذلك، إرتدت دي آرماس فستان أسود مثير، الذي كان ملفتاً بفتحة عميقة حتى الفخذ وأشرطة فضية.
متابعو آنا إعتبروا أن الشركة التي قامت بتصميم الفستان وهو من نوع " لويس فيتون" لم تراعي المعايير الصحيحة للتصميم والدليل على ذلك ما حصل مع آنا.
الجدير بالذكر، أن أكثر من 175 ألف تذكرة لفيلم جيمس بوند الجديد قد تم بيعها بعد تأكيد عرضه خلال هذا الأسبوع بعد تأجيله مرات عدّة بسبب انتشار فيروس كورونا.


 

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