مستلقية على بطنها.. فنانة شهيرة تثير الجدل بإطلالة جريئة شبه عارية

الأربعاء، 04-05-2022
09:44 ص
أثارت الفنانة
اللبنانية لاميتا فرنجية، الجدل بعد مشاركة
جمهورها صورًا جريئة
لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وظهرت لاميتا فرنجية في الصورة بإطلالة جريئة
مستلقية
على بطنها، مرتدية فستان أسود مكشوف، ووضعت ميكب بألوان ملائمة لإطلالتها مع روج بينك،
وكان شعرها الأسود منسدلًا على كتفيها.
وتحرص الفنانة
لاميتا فرنجية على مشاركة متابعيها وجمهورها
عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور والإطلالات
التى تظهر بها فى مختلف المناسبات.
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