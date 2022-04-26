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يعتدي على زوجة شقيقه بمساعدة زوجته وينشر صورها عارية

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الثلاثاء، 26-04-2022 12:36 م

أقدم رجل على جريمة تجرَّد فيها من كل معاني الإنسانية، إذ اعتدى على زوجة شقيقه بالضرب ونشر صورها على صفحات مخلة.
وفي مقطع مُفزع اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي، خرجت تمارا فاروق، وتعمل موديل تجميل، متهمةً شقيق زوجها وزوجته بمحاولة تشويه سمعتها، بعدما سرقا صورها الخاصة من هاتف زوجها، ونشراها في العديد من الحسابات المُخلة التي تحمل اسمها.
وأكدت تمارا أن زوجة شقيق زوجها أرسلت سيدات إليها ضربوها وجرَّدوها من ملابسها، وقاموا بتصويرها عارية، ونشروا تلك الصور على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأرجعت السبب الذي دفعهم لتلك الجريمة إلى شعور الغيرة والحقد، قائلةً: «من يوم ما اتجوزت، وهما بيحقدوا على علاقتي بجوزي».
وتابعت: «اتبهدلت وصوري اتبعتت للناس كلها، وأنا مش هسكت على حقي».
وذكرت أن زوجها يحاول إغلاق الأمر، والضغط عليها للتنازل عن حقها، منوهةً بأنها لن تقبل بذلك إطلاقاً.
وأضافت: «عملت محضر في أهله كلهم باللي حصلي، والتشهير بيا، وهو عاوزني اتنازل وبيكذبني، وباعني واشترى أهله، وجيه هددني أروح ومعملش حاجة، بس أنا هاخد حقي منه ومن أهله».
ونشرت تمارا، عبر حسابها الشخصي في «إنستغرام» صوراً لرقم المحضر الذي قامت بتحريره.
 

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