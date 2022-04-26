الخميس 28 أبريل 2022
توقيت مصر 17:26 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

السعودية تعلن القبض على 43 متهمًا من وزارات الدفاع والداخلية والرحس الوطني

«فضّلت الجنس الحرام على زوجها».. الإعدام لسيدة وعشيقها وصديقه

علاء مرسي يكشف سرًا لأول مرة: عشقت هذه الفنانة 25 سنة وكانت تراودني في أحلامي

كهربا يثير تعاطف الجماهير:« يارب غير قدري وعوضني خيرا»

ضبط 400 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الأدمي بمطعم شهير في الجيزة

شاهد.. هالة صدقي تدعو نيللي كريم لتناول وجبة الإفطار على عربة فول

هل يجوز للمرأة الصلاة بالبنطلون؟.. المفتي يحسم الأمر

الدولار يسجل رقمًا قياسيًا هو الأعلى منذ 5 سنوات

اعتمد النتيجة.. «فيفا» يحسم قراره ويفرض عقوبات على السنغال

«ربنا ما يحوجنا لحد».. تحذير ديني من دعاء شائع لكنه كارثي

ADS
 

ارتدت الحجاب وتزوجت 4 رجال.. فنانة شهيرة: حظي وحش.. عايزة راجل

9748651_1539960250
ميار الببلاوي
Native
Teads
الثلاثاء، 26-04-2022 01:16 م


كشفت الفنانة ميار الببلاوي، سبب تعدد زيجاتها التي وصلت إلى أربع مرات، قائلة: "أنا ست ملولة ومبستحملش الراجل يقعد على قلبي كتير.. وحظي وحش في كل زيجاتي، عايزة حد يبتكر ويفاجئني بحاجة غير الطلاق".
وأضافت الببلاوي، خلال مشاركتها في برنامج "هي وهما" على قناة "الحدث اليوم": "محدش من أزواجي يستجري يقولي بطلي تمثيل.. هما أصلا تزوجوني عشان ممثلة ومشهورة".
تابعت: "أكبر درس تعلمته في حياتي عدم التنازل عن شغلي مهما كانت الظروف وهيكلفني إيه، أي حاجة ممكن تستنى شوية إنما الشغل لأ، الحجاب علمني عدم الشكوى للناس والشكوى لله في سهام الليل".
يذكر أن ميار الببلاوي ممثلة ولدت في 24 ديسمبر 1972، تخرجت في كلية الآداب، وبدأت حياتها الفنية كممثلة إعلانات، ثم انتقلت إلى السينما والتليفزيون، قبل أن ترتدي الحجاب.
 

إقرأ ايضا

QRevZ

«فضّلت الجنس الحرام على زوجها».. الإعدام لسيدة وعشيقها وصديقه

7201931110279503848020-600x400

علاء مرسي يكشف سرًا لأول مرة: عشقت هذه الفنانة 25 سنة وكانت تراودني في أحلامي

2016_10_13_22_50_15_777

ضبط 400 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الأدمي بمطعم شهير في الجيزة

أخبار متعلقة

200289

بيان من الداخلية بشأن التعدي على فتاة بسبب عدم ارتداء الحجاب

681c7f65-7868-43ac-a646-0e61cf03fb63

فنانة شهيرة تكشف السبب المفاجئ لقرار ارتداء الحجاب

0d6e6dcdba509da9914ef321a32b2406

محمد رمضان يحرج انتصار برد غير متوقع

image

دينا الشربيني تفاجئ الجميع بما قالته عن عمرو دياب

17-04-22-678808428

شيرين ترد على إمكانية ارتداء الحجاب وسر مكالمة محمد صلاح

1778298_0

صابرين تكشف أغرب موقف تعرضت له أمام الكعبة من أحد الحجاج