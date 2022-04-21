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محمد رمضان يحرج انتصار برد غير متوقع

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الخميس، 21-04-2022 12:39 م

رد الفنان محمد رمضان، على تصريحات الفنانة انتصار عنه.
كتب محمد رمضان على صفحته الخاصة بموقع التواصل الإجتماعي منشوراً قال فيه "كنت بدور على شغل يا انتصار.. دلوقتي الشغل بيدور عليا.. الحمدلله".
ويعود هذا الرد عندما حلت انتصار ضيفة في برنامج "العرافة" وتحدثت عن موقف مؤثر جمعها بالفنان محمد رمضان خلال بداياته الفنية وقالت إنها فوجئت قبل سنوات أثناء عملها في مسرح البالون مع الراحل إبراهيم نصر والمخرج محسن حلمي بشابين يشبهان تلاميذ المدارس يدخلان المسرح بحثا عن فرص، فاستأذنت لهما وقاما بأداء تقليد لأحمد زكي ومحمد سعد، وكان أحدهما محمد رمضان، وبعد أن صفقت لهما طلبت منهما الانصراف حتى لا تتعرض للوم المخرج، وبعد سنوات ذكرها بذلك الموقف أثناء حفل بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

 

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