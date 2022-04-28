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وفاة الفنانة فاطمة مظهر شقيقة الراحل أحمد مظهر

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الخميس، 28-04-2022 11:04 ص

وارى الثرى جثمان الفنانة فاطمة مظهر، فور وفاةها ورحيلها عن عالمنا في صمت قبل يومين، ليتم دفن الجثمان في مقابر العائلة بالإسكندرية.
وأعلن الفنان مفيد عاشور، من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وفاة فاطمة مظهر قائلا: «إنا لله وإنا إليه راجعون .. وداعا الفنانه الكبيره  فاطمه مظهر  .. رحمك الله وغفر لك واسكنك فسيح جناته مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا  .. اللهم بحق شهرك الفضيل هذا اللهم أجعلها من عتقاءك  ياعفو ياجواد ياكريم...اللهم آمين يارب العالمين.. نسألكم الفاتحة علي روحها الطاهره».
لعبت الراحلة فاطمة مظهر، العديد من الأدوار الثانية التي لا تنسى، من بينها فيلم الأحضان الدافئة، وتميزت في دور شخصية صديقة البطلة التى قامت بدورها الفنانة زبيدة ثروت.
وشاركت فاطمة مظهر، في مسلسل "أبنائى الأعزاء شكرا"، الذى قام ببطولته الفنان عبد المنعم مدبولى بمشاركة عدد كبير من النجوم.
 

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