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مستشار الرئيس يكشف سبب تراجع إصابات كورونا.. ويحذر

الدكتور محمد عوض تاج الدين
الدكتور محمد عوض تاج الدين
 
الجمعة، 29-01-2021 08:24 ص المصريون
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن مصر منذ 10 أيام ماضية تشهد انخفاضا تدريجيا فى عدد الإصابات بفيروس كورونا، موضحًا أن الأطباء المصريين لديهم تجربة في التعامل مع الموجة الأولى نتج عنها خبرة.

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " آخر  النهار" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامي تامر أمين، أن الدولةتتابع الحالات المصابة بكورونا و تعالج في البيت.

وأضاف أنه يتمنى خلال الفترة المقبل أن يكون هناك انخفاض أكبر في حالات الإصابة بكورونا، ومؤكدا أن الدولة تطبق إجراءات قوية للحد من انتشار كورونا.

وكشف أن السبب في انخفاض أعداد المصابين بفيروس كورونا، هو القرارات التى اتخذتها الدولة، خلال اجازة نصف العام، وتواجد معظم الطلاب و الأسر في المنازل.

وحذر المواطنين من تجاهل الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مؤكدًا " كورونا مازال موجود و على الجميع الالتزام بالكمامة و التباعد وغسيل اليد باستمرار".

 

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