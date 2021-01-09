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الصحة تكشف 3 علامات لإصابتك بكورونا دون أن تعرف

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وزيرة الصحة
 
السبت، 09-01-2021 05:13 م المصريون

أكدت وزارة الصحة والسكان، وجود عدد من العلامات التى تدل على الإصابة بفيروس كورونا قد يغفلها المصاب، لافتة إلى أنه فى حال ظهرت أعراض ضيق التنفس خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة، أو الكحة يجب الاتصال بالخط الساخن 105 أو الذهاب إلى أحد مستشفيات الحميات فورا ربما تكون أعراض كورونا.
وحذرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، فى وقت سابق المواطنين بعدم التراخى عند ظهور أعراض فيروس كورونا أو أعراض الاشتباه والذهاب إلى المستشفيات، مشيرة إلى وصول عدد مستشفيات وزارة الصحة التى تستقبل حالات فيروس كورونا إلى 363 مستشفى على مستوى الجمهورية لإدارة جائحة فيروس كورونا وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين خلال الجائحة، مضيفة إلى ضم هذه المستشفيات 4500 ألف سرير و4500 سرير رعاية و2500 جهاز تنفس صناعي.

 

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