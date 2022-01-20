مستشار الرئيس لشئون الصحة: 4 أعراض أكيدة لـ«أوميكرون»
الدكتور محمد عوض
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الخميس، 20-01-202210:12 ص
كشف الدكتور محمد عوض تاج الدينمستشار الرئيس عبد الفتاح السيسي لشئون الصحة والوقاية، أبرز الأعراض الأكيدة لـ متحور فيروس كورونا الجديد أوميكرون السائد.
وأضاف في تصريحات لمراسل برنامج نشرة التاسعة، المذاع عبر قناة التليفزيون المصري، مساء أمس الأربعاء، أن من أبرز الأعراض الأكيدة لهذا المتحور أولا التهاب حاد في الزور، إضافة لـ رشح وعطس من الأنف، وسعال خفيف.
وتابع الدكتور محمد عوض تاج الدينمستشار الرئيس عبد الفتاح السيسي لشئون الصحة والوقاية، أنه أيضا من بين الأعراض ألم في الجسم، وارتفاع بسيط في درجة الحرارة، لافتا إلى أن نسب الإصابة في الرئتين أقل.
وفي السياق نفسه أشار الدكتور محمد عوض تاج الدين، إلى أن عدد الحالات التي تصيب من المريض المصاب الأكثر من أي متحورات أخرى، مستدركا أن هذا متحور أوميكرون مختلف عن سابقيه في أمور عدة.
وأوضح، أن فترة الحضانة له أقصر من الفترات السابقة، والمصاب بمتحور أوميكرون ينقل العدوى إلى 14 شخصاً، و متحور دلتا يصيب من 5 إلى 6.
وتابع مستشار الرئيس عبد الفتاح السيسي لشئون الصحة والوقاية، أن مستوى الإصابات بسيطة، والأعراض بسيطة أيضا، وكلها في الجهاز التنفسي العلوي.