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بعد «أوميكرون».. مستشار الرئيس يكشف عن ظهور متحور جديد

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محمد عوض تاج الدين
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الأحد، 02-01-2022 09:40 ص

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، حقيقة ظهور متحور جديد لـ فيروس كورونا في إسرائيل يطلق عليه “فلورونا”.
وقال "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم": "ما أعلن في إسرائيل اسمه "فلورونا"، وهو في الأصل اسم مركب جزء من الإنفلونزا وجزء من كورونا"، معقبا: "فيروس مزدوج يضم بعص الصفات الجينية المميزة لفيروس الأنفلونزا الموسمية وبعض الصفات المميزة لفيروس الكورونا".
وأضاف: "الموسم الذي يكون فيه الإنفلونزا الموسمية وفيروس كورونا يسبب قلق كبير، ويحدث خلط بينهما لأن الأعراض متشابهة".
وأوضح  الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية: "يجب علينا الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد وتناول اللقاح"، لافتا: "مازلنا في مرحلة استكمال التطعيمات".
 

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