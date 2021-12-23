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المتحدث باسم الصحة ينشر 5 أعراض للإصابة بـ«أوميكرون»

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الصحة
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الخميس، 23-12-2021 04:01 م

نشر الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عبر موقع وزارة الصحة، منشورا يوضح فيه الأعراض الجانبية للمتحور الجديد لفيروس كورونا «أوميكرون»، والذي انتشر في العديد من دول العالم، والذي ينتشر بوتيرة سريعة مقارنة بالمتحورات السابقة التي ظهرت على فيروس كورونا، منذ انتشاره منذ قرابة عامين بالصين.
وقال «عبدالغفار»، إن أعراض متحور فيروس كورونا «أوميكرون» وفقا لما نشرته دراسة بريطانية على الحالات التي تم رصدها مصابة بالمتحور الجديد للفيروس، وأن أبرز الأعراض كانت شبيهة بالبرد وهي الأكثر شيوعا بين المصابين بالمتحور الجديد في لندن، حيث يسود المتحور الجديد في الإصابات، وكانت أبرز هذه الأعراض تتمثل في:

- الشعور بالتعب

- العطس

- رشح بالأنف

- الشعور بالصداع

- التهاب الحلق

 

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