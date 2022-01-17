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«الصحة» تحذر: تصاعد مفاجئ في «أوميكرون».. وهذه أعراضه المختلفة

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خالد عبدالغفار
Native
Teads
الإثنين، 17-01-2022 09:15 ص
قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، والقائم بأعمال وزير الصحة، إن هناك زيادة واضحة في معدلات الإصابة بالمتحور أوميكرون.
وأضاف "عبدالغفار"، خلال مؤتمر صحفي مُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "الأعراض الموجودة حاليا لمتحور أوميكرون بمصر هى العطس والجفاف بالحلق فى حين ان الكحة تعد من الاعراض الاقل شيوعا هى وارتفاع درجة الحرارة وفقدان الشم والتذوق".
وشدد على ضرورة الالتزام بالمنازل والإجراءات الوقائية وعمل تحليل سريع للاطمئنان على حالة المريض وخاصة وأن هناك تشابه بين اوميكرون ومصابى الانفلونزا
وأوضح أن شهر يناير وفبراير ومارس هو موسم انتشار الانفلونزا ويتم رصدها عن طريق 23 مستشفى بمصر بأخذ عينات من المرضى وتحليلها وقد عكس ان هناك زيادة فى حالة الايجابية للانفلونزا بنسبة 40%، منوها بأنه على المريض ضرورة التوجه إلى المستشفى لتلقي العلاج.
 

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