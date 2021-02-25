مراهق يحول 200 جنيه إسترليني إلى 200 ألف

الخميس، 25-02-2021
11:06 ص
فتحي مجدي
استطاع مراهق بريطاني أن يحول مبلغ 200 جنيه إسترليني إلى أكثر من 200 ألف جنيه إسترليني، بعد أن تعلم كيفية تداول الأسهم
عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".
واستغل آدم ملامالي (19 عامًا)، الذي يعمل في لندن في تدريب مهني مالي، وقت فراغه في تعلم كيفية تقسيم سوق الأسهم، وفهم أساليب التداول وتحليل سوق الأسهم من خلال مشاهدة مقاطع فيديو على "يوتيوب".
وقال لصحيفة "ميرور": "ما دفعني نحو الأسواق هو سماع ذلك، على الرغم من أنني لن أفعل ذلك إذا لم يكن هناك مكاسب مالية، فإن الأمر يتعلق أكثر بالقدرة على الاستثمار في الأسباب التي تعجبك".
وأضاف: "الفكرة هي أن المال قوة، لكن المال قوة لأنك تستطيع قيادة الأسباب التي تريد رؤيتها مدفوعة".
وتابع: "بالنسبة لي، كنت مهتمًا جدًا بالفضاء في وقت مبكر جدًا، فقط لأنني أردت أن أصبح رائد فضاء عندما كنت أصغر سنًا. كنت مستثمرًا مبكرًا في "فيرجين جالاكتيك" - شركة تعتزم تقديم رحلات تجارية فضائية ومدارية خاصة - ، وربما كانت الشركة أفضل الأسهم لدي.
لقد ربحت أكثر من 100 في المائة في النهاية".
بعد عام، حول آدم استثماره الأولي البالغ 200 جنيه إسترليني إلى أكثر من 200 ألف جنيه إسترليني.
ويعتقد أنه يمكن أن يحول أسهمه إلى محفظة بقيمة مليون جنيه إسترليني على مدى السنوات العشر القادمة إذا استطاع تكرار نجاحه الحالي.
وعندما ضربت جائحة فيروس كورونا بريطانيا
، قال آدم إنه "دخل كل شيء"، وبدأ في الاستثمار بكثافة في الأسهم بثقة جديدة، وعاد للعيش مع والدته وشقيقه لتحرير المزيد من الأموال للاستثمار.
وأوضح أنه قبل بضع سنوات، دخلت والدته في ديون بطاقة ائتمانية حتى تقضي الأسرة عيد الميلاد، وهو مصمم على مساعدتها وإظهار تقديره لكل ما فعلته.
وعلى الرغم من العائد الهائل، لا يخطط آدم لسحب نقوده بعد، وبدلاً من ذلك، فإنه يضع عينيه على المستقبل، ويأمل في إطلاق أعماله التجارية الخاصة وشراء العقارات.
وقال: "في البداية فاجأت نفسي، حتى بالمبلغ الذي كنت على استعداد لاستثماره والوقت الذي نمت فيه".
وأضاف: "أمي في البداية كانت مثل الذي يقول لي: "خاطر فقط بما يمكنك تحمله، لذلك لم أخبرها عن المبلغ الذي كنت أستثمره. لم يكن لديها دليل لأنها كانت ستقول "لماذا تستثمر هكذا كثير؟".
واستدرك: "لكني أعتقد أنها في هذه المرحلة الآن، بعد رؤيتي لأبدأ أعمالي التجارية، لديها تلك الثقة.
لم تكن أبدًا مثل: "سأسيطر على أموالك وأراقب كل شيء تفعله".
ويستثمر آدم في الشركات التي يريد أن يراها ناجحة، بما في ذلك شركات الطاقة النظيفة، ويحاول تحقيق التوازن في محفظته بين الأسباب الجديرة بالاهتمام والأسهم التي ستحقق مكاسب مالية.
لكن بغض النظر عن الشركات التي يستثمر فيها، يقول: "أحتاج إلى الاهتمام بها، وهذا ما سيجعلني أرغب في البحث فيها. إذا انخفض، فأنا أعرف السبب، يمكنني معرفة ما إذا كان لا يزال لديهم عمر طويل أم لا، أو إذا تغيرت الشركة بشكل جذري".
ويذهب بحثه إلى أبعد من ذلك للنظر في الوظائف الجديدة التي توظفها الشركة، ومن يحصل على تلك الوظائف، في محاولة للتنبؤ باستراتيجيتها المستقبلية وإصداراتها.
ويقول آدم، إنه مستوى من التفاصيل يجب على أي شخص يأمل في تحقيق نجاح طويل الأجل في تداول الأسهم
أن يتكرر، بدلاً من أولئك الذين ينظرون إلى الاتجاهات عبر الإنترنت على أمل الحصول على الثراء السريع.
وأضاف: "الاستثمار في شيء لأن الجميع يفعله، هذه مجرد مقامرة كاملة. أرسل لي الكثير من أصدقائي رسالة مثل: "هل يجب أن أشتري هذا، هل يجب أن أشتريه؟"، وأقول: "إنك تقوم بذلك تمامًا بطريقة خاطئة".
ونصح قائلاً: "تعرف على الشركة التي تستثمر فيها وقم بإجراء البحث قبل الاستثمار، وهذا سيجعل الاستثمار يستحق العناء 10 مرات، لأنك تعلم أنه يمكنك إعادة تطبيق نفس النوع من التحليل وأنت تعلم أنك لم تعتمد على شخص ما آخر. كان كل شيء".