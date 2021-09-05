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مذيعة «إكسترا نيوز» تعلن إصابتها بالسرطان وتنشر رسالة مؤثرة

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أسماء مصطفى
Native
الأحد، 05-09-2021 09:31 ص

أعلنت الإعلامية أسماء مصطفى، مذيعة قناة “إكسترا نيوز” عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” عن إصابتها بمرض السرطان ووجهت رسالة لجمهورها طالبت خلالها بالدعا لها بالشفاء.
ونشرت الإعلامية منشور لها على “فيسبوك” قالت فيه: “من أصعب الابتلاءات في الحياة، أن الأم تشوف حته منها ومن كيانها تعبان وبيتألم قدامها وهي مش قادرة تعمله حاجة، الضنا غالي، أنا بدعي لنفسي بالشفا، وبدعي لأمي بالصبر وربنا يثبت قلبها”.
وتابعت: “بقول يا رب زي ما رددت سيدنا موسى عليه السلام، لأمه كي تقر عينها ولا تحزن، ردني لأمي بالصحة والعافية كي تقر عينها ولا تحزن، أنا حاسة بوجعها ووجع كل أم عندها ابتلاء في حد من أولادها”.
واختتمت حديثها قائلة: “أدعوا لأمي ولكل أم بالصبر والفرج وفك الكرب، عارفة أنه صعب عليها تشوفني كده قدامها، صعب قوي ومش هتكلم عن علاقتنا دلوقتي، بس هي أمي وصاحبتي وأختي وبنتي، أنا منها وهي مني، يا رب فرح قلبها وصبرها”.
 

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