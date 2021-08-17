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شاهد/ فيفي عبده: «اشتريت تربتي وجهزت أوضة ليا فيها جميلة ولذيذة»

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فيفي عبده
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الثلاثاء، 17-08-2021 11:15 ص

أعلنت الفنانة فيفى عبده، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، عن شفائها التام، وعودتها للمنزل، بعد رحلة علاج استمرت شهور.
وعلقت فيفي عبده: "أنا رجعت الحمدلله من المستشفى ولقيت المفاجأة الحلوة دي بمناسبة عيد ميلادي في وسط أولادي وأهلي كل سنة وهما طيبين وانتو طيبين بحبهم وبحبكم أوي".
فيما تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو تكشف فيه الفنانة فيفي عبده، سبب شرائها لـ 3 مدافن بعد وفاة والدها.
وقالت الفنانة فيفي عبده، في لقاء تلفزيوني سابق لها مع الإعلامية هالة سرحان، أن سر شرائها 3 مدافن يعود إلى أن والدها حين توفي لم يكن لديه مكان يدفن به وعليه تواصلت مع جمعية وفرت له مكانا".
وأضافت فيفي عبده : «البلد اللي أبويا منها عملين جمعية.. ومدافن مفيش فيها مكان الناس تقرأ على الميت، شمس وسواد وعياط».
وتابعت فيفي عبده : «أنا جبت تربتي وشايفاها جميلة ولذيذة وعملة أوضة ليا.. حاسه إنه ده المكان الأخير اللي الإنسان يعيش فيه، ده واقع الدنيا مزيفة يعني الغش والخداع.. ده مكان نقي، مش بيقولوا لو ضاقت الصدور روحوا إلى القبور».


 

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