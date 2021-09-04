شاهد.. انهيار مشاعل الشيحي على سرير المرض داخل المستشفى
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Native
السبت، 04-09-202101:41 م
تعرضت الإعلامية الإماراتية مشاعل الشحي، أمس الجمعة، لوعكة
صحية، أُدخلت على إثرها المستشفى.
ونشر زوجها الإعلامي أحمد خميس مقطع فيديو عبر حسابه على
”سناب شات“، وثق لحظة وجوده برفقة زوجته داخل المستشفى. وأرفق الفيديو بالدعاء لشفاء
زوجته.
وظهرت مشاعل خلال الفيديو حيث بدت متعبة على السرير ومنهارة
من البكاء بسبب المرض والألم.
وحاول زوجها ممازحتها والغناء والرقص لها للتخفيف عنها. ووجَّه
لها سؤالًا ”إن كان مرضها هو تمثيلية لرفضه إعداد وجبتها المفضلة وهي المعكرونة، وترتيب
المنزل“.
والجدير بالذكر أن الإعلامية ” مشاعل الشحي“ تعرضت لأزمة
صحية قبل أشهر قليلة، خضعت على إثرها لعمليتين جراحيتين، بسبب نزيف في العمود الفقري.