الخميس 12 مايو 2022
توقيت مصر 13:48 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

إنجي خوري: مستعدة أتوب وألبس الحجاب مقابل الزواج من هذا الفنان (فيديو)

بعد طلاقها من رجل أعمال معروف.. تسريب فيديو «فاضح» لمودل سعودية شهيرة

صدمة.. ابنة عمرو دياب تظهر بالملابس الداخلية

الجنيه يسجل أعلى ارتفاع له مقابل الدولار

شاهد.. معلمة ثانوي تستعين بـ 20 بودي جارد والكشف عن السبب

بعد غضب الأهلي.. بيان من الـ«كاف» بشأن ملعب نهائي أفريقيا

الجيش: التحفظ على جثث التكفيريين لحين تسليمهم لذويهم

مفاجأة.. كهربا في الأهلي خلال أيام ووكيل أعماله يكشف ما حدث

استشهاد لواءين ومجندين بعد مطاردة «مستريح أسوان»

الإعدام لشقيقين وحبس فتاة 15 عامًا

ADS
 

محمد فراج ينشر أول صورة من شهر العسل: الأبطال

73832-زفاف-محمد-فراج-وبسنت-شوقى
ا
Native
Teads
الثلاثاء، 10-05-2022 10:02 ص

نشر الفنان محمد فراج أول صورة من شهر العسل، بعد احتفاله  بحفل زفافه على الفنانة بسنت شوقي.
ونشر فراج صورة من فطار شهر العسل،عبر حسابه على ستوري  بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وعلق: فطار الابطال .
واحتفل الفنان محمد فراج والفنانة بسنت شوقي بحفل زفافهما مساء الجمعة ٦ مايو  وذلك بمنطقة سهل حشيش بحضور الأصدقاء والعائلة.
ووجه محمد فراج رسالة  لبسنت شوقى عبر et بالعربى :"أنا ممكن أتكلّم عليكي وقت طويل أوي، بس طبعاً مش هينفع أقول كل اللى جوايا دلوقتي، أهم حاجة قبل إني بحبك، إني بشكرك على صبرك وعلى قلبك اللي طاوع مشاعرك وإنه اتغلب على عقلك عشان نكمل مع بعض".
وكانت ردت الفنانة "بسنت شوقي" على أقاويل ترددت حول فارق السن بينها وبين زوجها "محمد فراج"، وأنها تكبره بثلاث سنوات، وتبلغ من العمر 40 عامًا، بينما هو يبلغ 37 عامًا.
وقالت "بسنت"، في تصريحات لبرنامج "et بالعربي": "والله العظيم أنا أصغر منه، ومع ذلك فهو لا يعيبنا مطلقًا إني أكون أكبر منه حتى لو بـ20 سنة، ولو ده حاصل إحنا هنقول".
أضافت: "أنا مشكلتي في الموضوع إن اللي اتقال ده مش حقيقي، وتاريخ ميلادي المنتشر حتى 17 مايو، وده غلط، أنا أصلًا من مواليد 14 ديسمبر، وأنا أصغر منه يا جماعة".


 

إقرأ ايضا

FNCznv1akAIaSZU

إنجي خوري: مستعدة أتوب وألبس الحجاب مقابل الزواج من هذا الفنان (فيديو)

Capture

بعد طلاقها من رجل أعمال معروف.. تسريب فيديو «فاضح» لمودل سعودية شهيرة

images

صدمة.. ابنة عمرو دياب تظهر بالملابس الداخلية

أخبار متعلقة

Capture

جدل وضجة بسبب فيديو تقبيل عبدالله الرويشد لـ أحلام في مكان حساس(فيديو)

1d b

شاهد.. بلقيس فتحي بوصلة رقص على الطريقة السودانية

تفاصيل جواز المتحولة جويل بدر.. من هو خطيبها.. ومعلومات صادمة عنها قبل التحول

عبدالوهاب بدر الدين يعلن حمله بعد أن تحول جنسيًا وأصبح الفنانة جويل بدر

naomi-judd-net-worth

نعومي جود تتخلص من حياتها بسبب مرضها

f

مستلقية على بطنها.. فنانة شهيرة تثير الجدل بإطلالة جريئة شبه عارية

7201931110279503848020-600x400

علاء مرسي يكشف سرًا لأول مرة: عشقت هذه الفنانة 25 سنة وكانت تراودني في أحلامي