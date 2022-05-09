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جدل وضجة بسبب فيديو تقبيل عبدالله الرويشد لـ أحلام في مكان حساس(فيديو)

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الإثنين، 09-05-2022 11:39 ص


تعرض الفنان عبد الله الرويشد والفنانة أحلام الشامسي للانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار فيديو من كواليس أحدى الحفلات الغنائية.
وظهر عبد الله الرويشد في الفيديو المتداول وهو يستقبل أحلام بعد انتهاء الحفل ويشيد بتألقها، وحاولت الأخيرة تقبيل وجنته، ليبعد الرويشد رأسه إلى جوار كتفها ويقبلها من رقبتها.
وانتقد البعض ظهور الرويشد وهو يقبل أحلام، بشكل وصفه الجمهور الغاضب بـ "غير اللائق"، فيما لم يتم الكشف عن موعد التقاط الفيديو.
 لكن ربط البعض بين ملابس أحلام وعبد الله الرويشد، وظهورها بنفس الأزياء قبل ثلاثة أشهر في حفل "جلسات العاذرية" الذي ظهرت فيه ارتدت فيه فطان أزرق اللون.
 فيما دافع البعض الأخر عن النجمين مؤكدين أن الرويشد كان يحاول منع أحلام من تقبيل جبهته أثناء استقباله لها.
وخلال الحفل الذي حدث في شهر فبراير الماضي شارك الثنائي أداء أغنية "رحلتي" و"لما قلبي" على أنغام عود عبدلله الرويشد وحظي الحفل بإشادة كبيرة.
 

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