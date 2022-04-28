علاء مرسي يكشف سرًا لأول مرة: عشقت هذه الفنانة 25 سنة وكانت تراودني في أحلامي
علاء مرسي
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Teads
الخميس، 28-04-202201:46 م
كشف
الفنان علاء مرسي، أنه من مواليد برج السرطان، وعاش قصة حب من طرف واحد مع الفنانةميرفت أمين منذ 25 عامًا.
وقال
علاء مرسي، خلال لقائه ببرنامج "العرافة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة
وهبة على شاشة "المحور": "أعترف أنني أحببت ميرفت أمينحب غير
عادي، رغم أننا أصدقاء، وكت أنام وأحلم بها، ولم أعترف لها حتى هذه اللحظة".
وتابع
علاء مرسي: "نفس الحالة حصلتلي إني عشقت الفنانة سناء يونس وكنت يوم فرحي
واقفة ورايا وكل شوية أبص ليها".
ويعرض
برنامج "العرافة" يوميًا طوال شهر رمضان عقب الإفطار على شاشة المحور.
وتعتمد
بسمة وهبة من خلال برنامج العرافة، على الاستعانة بشخصية مجهولة تتحدث من وراء
حجاب تدعى "العرافة"، ودورها يقوم على مواجهة ضيوف البرنامج بأسرار لا
يعلمها أحد عنهم، والمشاكل التي تعرضوا لها في حياتهم، والمصائب التي تورطوا فيها
بمراحلهم العمرية المختلفة.