الجمعة 06 مايو 2022
توقيت مصر 13:12 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

رئيس مركز شرطة يغتصب فتاة ذهبت للإبلاغ عن تعرضها للاغتصاب!

الملك سلمان يصدر 5 أوامر ملكية عاجلة

مفاجأة.. ليفربول ينشر إعلان قميصه الجديد بدون صلاح وماني (فيديو)

قرار سعودي عاجل بعد أزمة مطار الملك عبدالعزيز بجدة

تطبيقات تستنزف بطارية هاتفك في الخفاء

بعد طلاقها مرتين.. رهف القحطاني «وذ نكهة» تضع شرطًا وحيدًا للزواج

شاهد.. مشاجرة عنيفة في حفل محمد رمضان بموسم جدة بالسعودية

«ابن الباردة».. شقيق محمد صلاح يشتم مدرب شهير

مي العيدان بتعليق صادم على صورة «بطن» أصالة

ابتزت مسؤولين كبار وقعوا معها في المحظور.. القبض على المتحولة جنسيًا «جوجو»

ADS
 

عبدالوهاب بدر الدين يعلن حمله بعد أن تحول جنسيًا وأصبح الفنانة جويل بدر

تفاصيل جواز المتحولة جويل بدر.. من هو خطيبها.. ومعلومات صادمة عنها قبل التحول
ا
Native
Teads
الأربعاء، 04-05-2022 12:15 م

أعلنت جويل بدر حملها بطفلها الأول من زوجها حسين نجدي، على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، واستعرضت بطنها وبدأت ملامح الحمل تظهر عليها.
لكن فرحة جويل بجنينها لم تكتمل اذ كشفت انها خسرت طفلها المنتظر وفي تعليق لموقع الفن بدا صوتها متعب كثيرا وواضح كان الحزن عليها من طريقة كلامها واشارت الى ان الحمل لم يكتمل والجنين لم يكبر بعد الشهر الاول من الحمل مما ادى الى وفاته واجهاضها على الفور في المستشفى تحت اشراف الطبيب الذي كان يتابعها.
وجويل بدر متحولة جنسيًا من ذكر إلى أنثى، حيث كانت شابًا اسمه عبدالوهاب بدر الدين، لكنه أجرى عملية تحول جنسي وأصبح فتاة.
 

إقرأ ايضا

338852

رئيس مركز شرطة يغتصب فتاة ذهبت للإبلاغ عن تعرضها للاغتصاب!

image

تطبيقات تستنزف بطارية هاتفك في الخفاء

رهف-القحطاني-شاص-2022

بعد طلاقها مرتين.. رهف القحطاني «وذ نكهة» تضع شرطًا وحيدًا للزواج

أخبار متعلقة

naomi-judd-net-worth

نعومي جود تتخلص من حياتها بسبب مرضها

f

مستلقية على بطنها.. فنانة شهيرة تثير الجدل بإطلالة جريئة شبه عارية

7201931110279503848020-600x400

علاء مرسي يكشف سرًا لأول مرة: عشقت هذه الفنانة 25 سنة وكانت تراودني في أحلامي

17155596_1873219112939158_8200509672673699637_n

وفاة الفنانة فاطمة مظهر شقيقة الراحل أحمد مظهر

9748651_1539960250

ارتدت الحجاب وتزوجت 4 رجال.. فنانة شهيرة: حظي وحش.. عايزة راجل

شمس-الكويتية-2

شمس الكويتية تثير الجدل بتصريحات عن الأمومة: لو بحب كنت حملت