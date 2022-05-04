عبدالوهاب بدر الدين يعلن حمله بعد أن تحول جنسيًا وأصبح الفنانة جويل بدر

الأربعاء، 04-05-2022
12:15 م
أعلنت جويل بدر
حملها بطفلها الأول من زوجها حسين نجدي،
على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، واستعرضت بطنها وبدأت ملامح الحمل تظهر
عليها.
لكن فرحة جويل بجنينها لم تكتمل اذ كشفت انها خسرت طفلها
المنتظر وفي تعليق لموقع الفن بدا صوتها متعب كثيرا وواضح كان الحزن عليها من طريقة
كلامها واشارت الى ان الحمل لم يكتمل والجنين لم يكبر بعد الشهر الاول من الحمل مما
ادى الى وفاته واجهاضها على الفور في المستشفى تحت اشراف الطبيب الذي كان يتابعها.
وجويل بدر
متحولة جنسيًا من ذكر إلى أنثى، حيث كانت شابًا اسمه عبدالوهاب
بدر الدين، لكنه أجرى عملية تحول جنسي وأصبح فتاة.