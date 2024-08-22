مروان بابلو يكشف مفاجأة عن سبب اعتزاله الغناء





كشف مطرب الراب مروان بابلو، عن تفاصيل قرار اعتزاله المفاجئ بعد نجاح أغانيه، وذلك خلال لقائه مع الإعلامي الإماراتي أنس بوخش في برنامج "ABtalks" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

وقال بابلو: "وقت اعتزالي مكانش عندي رمادي كله أسود وأبيض، لأني خسرت كتير في حياتي وعارف إحساس الخسارة مكانش عندي مشكلة أخسر تاني وتالت ورابع، والحياة قائمة على كده، كنت في عز نجاحي".

وتابع: "واتحطيت في اختبار كبير، يا أختار نفسي أو أبيع نفسي، واخترت نفسي وكان اختيار سليم، وكان أهلي لهم جزء كبير فيه، واعتزلت قبل ما يعلنوا عن كورونا بأسبوعين، كنت تعبان أوي وبطلت عشان صحتي النفسي".

يذكر أن مروان بابلو طرح أحدث أعماله الغنائية أغنية التي تحمل عنوان "ديجافو" على طريقة الفيديو كليب، وهي ضمن مشروع موسيقي يحمل اسم "مشروع الشعاع الأزرق".