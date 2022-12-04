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«محكوم عليه بالإعدام».. عمرو أديب يعلق على واقعة تعدي ضابط على طاقم تمريض

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الواقعة
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Teads
الأحد، 04-12-2022 08:59 ص
علق الإعلامي عمرو أديب على واقعة تعدي ضابط طيار علي طاقم تمريض مستشفي قويسنا بمحافظة المنوفية بسبب إجهاض زوجته.

وأضاف "عمرو أديب" خلال برنامجه "الحكاية" المذاع علي قناة إم بي سي مصر الفضائيه، قائلا "محدش مهتم باللي اضربوا .. كل دا اتحط علي جنب .. كلمة ضابط جيش خلت الناس تتكلم كتير .. هو كل اللي بيضربوا أطقم التمريض ضباط جيش .. لا في ناس كتيرة بتعمل نفس اللي حصل دا".

وتابع عمرو أديب أن أهم ما يريده الجميع في هذه الواقعة أن يكون هناك حساب عادل يرضي الطرف المظلوم، موضحاً "المهم الحساب والعدل .. ظابط مش ظابط .. كبير او صغير مفيش حد فوق القانون .. عندنا قاضي محكوم عليه بالاعدام".
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