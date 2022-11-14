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هبة قطب لـ عمرو أديب: المنشطات الجنسية تجعلك شابًا طول الوقت (فيديو)

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هبة قطب
Native
Teads
الإثنين، 14-11-2022 08:59 ص

وجه الإعلامي عمرو أديب سؤالا للدكتورة هبة قطب، قائلا: "الرجل لو اتجوز واحدة صغيرة بتخليه شباب على طول .. هل دا وهم ولا حقيقة ؟".
ومن جانبه أجابت الدكتورة هبة قطب استشاري الطب الجنسي والعلاقات الزوجية خلال حوارها التليفزيوني في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة إم بي سي مصر ، أن الذي يجعل الرجل شابا طول الوقت في الزواج هي المنشطات الجنسية، ولكن الرجل يتوهم بانه يصبح شابا أكثر حيوية عندما يتزوج فتاة أصغر منه سنا.
وتابعت هبة قطب أن في هذا الزمن السيدات تريدين حقوقهن كاملة عكس ما كان يحدث في السابق وهذا بسبب العلن والتطور.
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