مبعوث ترامب: على حماس التخلي عن أسلحتها ومغادرة غزة

الثلاثاء، 11-03-2025
01:10 م
قال ستيف ويتكوف، مبعوث البيت الأبيض إلى الشرق الأوسط، إنه من الضروري تحديد مهلة زمنية لمفاوضات صفقة الأسرى ووقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس
.
جاء هذا التصريح في حديث «ويتكوف» لشبكة «فوكس نيوز» قبل مغادرته إلى الدوحة للانضمام إلى الوسطاء القطريين والمصريين، الذين يقودون جهود الوساطة في هذه القضية الحساسة.
وتزامن تصريح ويتكوف مع مغادرة البعثة الإسرائيلية إلى العاصمة القطرية اليوم، حيث تُجرى جولة جديدة من المحادثات بوساطة قطر ومصر.
وفي ذات السياق، أكد ويتكوف على موقف الإدارة الأميركية الثابت، مشددًا على ضرورة أن «تتخلى حماس
عن أسلحتها، وألا تعيد تسليح نفسها، وأن تترك الأسلحة وتغادر غزة
».
وأضاف: «أعتقد أنه ليس لديهم بديل آخر سوى المغادرة، وإذا غادروا، فكل شيء سيكون على الطاولة بالنسبة لنا».