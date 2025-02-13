3 أمراض خطيرة.. علاء مبارك يكشف عن المرض المصاب به ترامب





علق علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، عبر حسابه بمنصة " إكس " على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المثيرة للجدل بشأن غزة وكندا والعديد من دول العالم. قائلا : مصاب بالبارانويا والسادية وسلوكياته تعكس سمات نرجسية واضحة.

وقال علاء في تغريدته : تصريحات وتصرفات غريبة من ساكن البيت الأبيض، ولم يمض شهر على دخوله، خرج ترامب يعلن عن نيته ضم جزيرة جرينلاند، وهى منطقة دنماركية تتمتع بالحكم الذاتي ، وتهديده باستعادة قناة بنما ، وضم كندا لتصبح الولاية 51 .

السيطرة على غزة وتهجير الفلسطينيين

وأضاف: ثم خرج ليعلن عن نيته السيطرة على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين من غزة إلى دول مجاورة ولم يكتف بل عاد ليهدد بوقف المساعدات عن مصر والأردن إذا رفضتا خطته بشأن غزة! كما حدد توقيتًا لإطلاق سراح الرهائن وإلا ستنفتح أبواب الجحيم!! وحتى المحكمة الجنائية الدولية لم تسلم فقرر أيضًا فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بدعوى قيامها بأعمال غير مشروعة ضد الولايات المتحدة وإسرائيل.

ترامب مصاب بالبارانويا والنرجسية

وأنهى علاء مبارك حديثه : كل هذه التصريحات الصادمة والمثيرة للجدل ولغة التهديد أثارت تساؤلات كثيرة حول الحالة النفسية التي يمر بها ترامب مما جعل أساتذة الطب النفسى يؤكدون أنه مصاب بالبارانويا والسادية وسلوكياته تعكس سمات نرجسية واضحة… لغة التهديد لا ترهبنا ولا تزعجنا؛ مستر ترامب لقد أخطأت في العنوان .