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ما لا تعرفه عن حياة صلاح نظمي : زوجته أعلنت إسلامها من أجله

صلاح نظمي
ما لا تعرفه عن حياة صلاح نظمي : زوجته أعلنت إسلامها من أجله
 
الأربعاء، 16-12-2020 09:01 ص المصريون
تحل اليوم 16 ديسمبر ذكرى وفاة الفنان الراحل صلاح نظمي الذي فارق دنيانا سنة 1991 .

ولد صلاح نظمي في منطقة محرم بك بمدينة الإسكندرية وتلقى تعليمه في الإرساليات الأمريكية ثم شق طريقه في مسرح فاطمة رشدي ثم بدأ في العمل بالسينما.

قدم صلاح نظمي أغلب أدواره بشخصية الشرير أو الشاب النذل نظرا لملامحه الحادة.

تزوج صلاح نظمي من زوجته الأرمينية أليس يعقوب بعد مقابلتهما في إحدى المناسبات .

عاش الزوجان في سعادة وتفاهم حيث اعتنقت أليس يعقوب الدين الإسلامي وتوفيت قبل صلاح نظمي بعامين مما أدخله في حالة من الاكتئاب.
 

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