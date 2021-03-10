مالا تعرفه عن زوجة الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية

الأربعاء، 10-03-2021
03:35 م
المصريون
على الرغم من أنها محور اهتمام وخاصة بين الشخصيات النسائية في المملكة
العربية السعودية، إلا أنها نادرة الظهور لكنها تقوم بما يتوجب عليها خلف الكواليس
في المناسبات الاجتماعية.
إنها الأميرة سارة
بنت مشهور بن عبد العزيز، زوجة
ولي العهد السعودي
الأمير محمد بن سلمان
بن عبدالعزيز، والتي تعد من أكثر الشخصيات النسائية، التي
تلفت الأنظار بأخبارها وصورها، رغم ظهورها النادر.
الأميرة "سارة" لا تحب
الظهور أمام الكاميرات وعلى المحطات التلفزيونية، على عكس الملكة رانيا زوجة
ملك
الأردن والشيخة موزة زوجة
أمير قطر السابق.
والأميرة "سارة" هي ابنة عم ولي العهد، وقد أكد الأمير محمد بن
سلمان، أن قرار عدم ظهورها علناً يعود إليها، وقال في مقابلة عام 2018 :"لدي
زوجة
وأربعة أبناء، وهم حريصون جدا على أن حياتهم الطبيعية والبسيطة لا تتأثر
بموقعي ومنصبي اليوم. وأنا أريد أن أحافظ على أن يعيش أبنائي في حياة طبيعية بعيدة
عن الأضواء.. زوجة
ي تريد أيضاً هذا".
وتزوجة
الأميرة سارة من ولي العهد
السعودي عام 2008، ولهما 4 أولاد هم سلمان، مشهور، فهدة، نورة.