السبت 27 فبراير 2021
توقيت مصر 10:39 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تحرشوا بزوجته في شوارع الإسكندرية.. شاهد ما فعله بهم

سر اختباء عادل إمام من "مرسي" في الحمام

هاشتاج #كلنا_محمد_بن_سلمان.. يتصدر تويتر

التحالف يعلن عن تدمير طائرة مسيرة استهدفت السعودية

كاميرا مراقبة توثق فيديو صادم.. طفل يحاول الهرب من كلب فدهسه ميكروباص

عمرو أديب يشكر «السيسي» و«بن سلمان»: «اطمنوا عليّ» (فيديو)

أول تعليق بعد وفاة فنان كويتي شهير عقب حصوله على لقاح كورونا

ضاحي خلفان يفجر مفاجأة عن سعود القحطاني

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

ارتفاع إصابات كورونا في الكويت.. وتسجل هذا الرقم

ADS
 

تحرشوا بزوجته في شوارع الإسكندرية.. شاهد ما فعله بهم

Capture
الشاب
 
السبت، 27-02-2021 10:30 ص

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، من القبض على صاحب واقعة إطلاق أعيرة نارية بشارع البيطاش بمنطقة العجمي غرب الإسكندرية بشكل عشوائي على المارة في الشارع.
وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه أحد الأشخاص يطلق أعيرة نارية من طبنجة بحوزته بشارع البيطاش الرئيسي قبل مدخل منطقة شهر العسل بحي العجمي، ويحمل في اليد الأخرى “سلاحا أبيض” مهددا بهما الأهالي، والمارة في الشارع.
كما ظهر خلال الفيديو وهو يطلق الأعيرة النارية على المارة في الشارع بشكل عشوائي، حيث حاول أحد المواطنين التقاط الفيديو له ، حسب الوطن.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة من إلقاء القبض على صاحب مقطع الفيديو وبحوزته السلاح المستخدم.
وتبين من تحقيقات الشرطة أن سبب الواقعة يعود لقيام بعض الأشخاص بالتحرش بزوجة المتهم أثناء سيرها بالشارع، وعند عودتها أخبرت زوجها فنزل إلى الشارع ممسكا بسلاح أبيض وآخر ناري وقام بإطلاق الأعيرة النارية تجاه مجموعة من الأشخاص ما أسفر عن إصابة بعضهم.
 

إقرأ ايضا

Capture

كاميرا مراقبة توثق فيديو صادم.. طفل يحاول الهرب من كلب فدهسه ميكروباص

d5293b7d24c77bc7a3d21ede0c60189e

عمرو أديب يشكر «السيسي» و«بن سلمان»: «اطمنوا عليّ» (فيديو)

download

أول تعليق بعد وفاة فنان كويتي شهير عقب حصوله على لقاح كورونا

أخبار متعلقة

22-01-21-144671510

انفصال محمد رمضان عن زوجته.. شقيقه يوضح

image_83955_ar

شاهد.. معركة بالأسلحة النارية بين الشرطة السعودية ومُسلح فجرًا

ggggggosaa

زوجة إعلامي شهير ترفع ضده دعوى قضائية بعد أيام من وفاته..والسبب!

201911120143484348

العثور على فنان شهير جثة هامدة داخل شقته وفيديو يكشف المستور

Capture

بسبب ما فعله بزوجته..الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بقتل عبدالرحمن الغشمري

2018_9_9_13_32_16_390

يقتل أسرته بالكامل وحماته ثم ينتحر والسبب صادم!