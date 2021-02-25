نقل الأمير محمد بن سلمان إلى المستشفى وخضوعه لعملية عاجلة

الخميس، 25-02-2021
02:44 م
المصريون
خضع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
لعملية جراحية
بالمنظار،
لإستئصال إلتهاب الزائدة الدودية، صباح أمس.
وقال الديوان الملكي السعودي في بيان، حسب ما أوردته وكالة الأنباء
السعودية
الرسمية (واس)، إن العملية الجراحية التي أجراها الأمير محمد بن سلمان
في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض "قد تكللت بالنجاح".
وأشار البيان إلى أن الأمير محمد، قد غادر المستشفى بعد تعافيه من أثر
العملية.
وإنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو، يُظهر لحظة خروج الأمير
محمد من المستشفى.
وهنأ عدد من الفنانين الأمير محمد على سلامته، ومنهم راشد الماجد الذي
نشر مقطع فيديو يغني فيه للأمير محمد مرفقاً بتعليق "سلامتك".
كما كتب ماجد المهندس: "الف حمدالله على سلامة سمو سيدي والله يحفظه
ويرعاه من كل شر".
وكتب طلال سلامة: "الحمدلله على السلامة سيدي".
من جهته، كتب رئيس هيئة الترفيه في السعودية
تركي آل الشيخ: "سمو
سيدي ولي العهد يغادر مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بعد أن من الله – جل
جلاله – عليه بالصحة والعافية ... حفظك الله مولاي".