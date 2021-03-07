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من هي «المرأة الحديدية» زوجة «شرير السينما» محمود المليجي؟

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علوية جميل
 
الأحد، 07-03-2021 09:50 ص

جمع الفنان الراحل محمود المليجي الذي لُقب بـ«شرير السينما»، بين زوجةين، وحدثت في حياته أمورًا تخفى على البعض، خاصة بينه وبينه زوجةه التي لُقبت هي الآخرى بـ"المرأة الحديدية".
وتداول رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يكشف معلومات وأسرار عن "المليجي" وزوجةه التي أرغمته على طلاق الفنانة سناء يونس، بينما قال البعض أنها ماتت دون أن تعلم بزواجه منها، حيث تزوجها دون علم زوجةه الأولى، فيما قال البعض أنها حينما علمت أرغمته على طلاقها.
شاهد الفيديو:

 

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