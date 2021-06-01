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ماذا قالت ميمي جمال عن اعتزالها التمثيل؟

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ميمي جمال
Native
الثلاثاء، 01-06-2021 12:10 م

كشفت الفنانة ميمى جمال، عن كواليس مسرحية "الدلوعة"، التي شاركت فى بطولتها مع الفنانة الراحلة مارى منيب، وقالت ميمى جمال، خلال استضافتها مع الإعلامية لميس الحديدى في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على On: "بدأت عروض المسرحية لقيت مارى منيب عاوزانى في الغرفة وقالت لى إنتي إيه خايلتيني رايحة جاية في العرض، وأنا عندي إيفيهات برميها في الصالة وإنتي رايحة جاية بتكسري إيفهاتي لما أكون بكلم على المسرح متفضليش رايحة جاية قدامى خلتنى رديت عليها وقلتلها: أنا عاوزه اتعلم منك وهنفذ كل أوامرك وبعد الموقف ده بقى بينا علاقة صداقة كبيرة".

وأضافت ميمى جمال: "ابتعدت عن التمثيل بعد فيلم لف ودوران للنجم أحمد حلمى، وقعدت فترة أفكر أرجع مرجعش أرجع مسرح سينما أنا خدت على قعدة البيت، وبطلع الساحل بمزاجي بقعد على البحر، ومش بلتزم بمواعيد، وعندى 3 أحفاد هم كل حياتى، كنت حاسة إنى مش عاملة معاهم حاجة وأنا بشتغل وورايا تصوير".

وقدمت الفنانة ميمى جمال ما يزيد على 490 عملا فنيا بين الدراما والسينما.
 

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