مستشار السيسي يكشف تطورات حالة دلال عبدالعزيز

الإثنين، 31-05-2021
03:26 م
تحدث الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس عبد الفتاح
السيسي للشئون الصحية، عن تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية للفنانة
دلال عبد العزيز.
وقال محمد عوض تاج الدين، خلال مداخلة عبر قناة “الشمس”،
إن “الفنانة
دلال عبد العزيز مازالت تحت الرعاية الطبية في أحد المستشفيات، وتعاني
من بعض تداعيات الإصابة بفيروس كورونا”.
وأضاف:”دلال عبدالعزيز
تتلقى العلاج اللازم والرعاية الطبية
الكاملة، ونتمنى لها بإذن الله كل الشفاء”.
وكان الإعلامي، رامي رضوان، قد أفاد قبل نحو أسبوع، عبر حسابه
في “فيسبوك”، بأن مسحة حماته دلال عبد العزيز جاءت سلبية (أي غير مصابة) من فيروس كورونا،
لكنها تعاني من آثار الفيروس وخاصة صعوبة التنفس .