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فنانة شهيرة بعد علاجها من السرطان: «معجزة إني عايشة»

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السبت، 29-05-2021 11:58 ص
روت الفنانة الكويتية جواهر،رحلة علاجها من مرض السرطان الذي أصيبت به، في فبراير 2020.
وقالت ”جواهر“ في منشور مطول عبر صفحتها الرسمية على إنستغرام:“أول شيء الحمد لله على كل حال، والحمد لله على هذا الابتلاء الجميل من رب العالمين، لأنه فضّلني ورفعني درجة ومنزلة بإذن الله، وكل ما أمر فيه لي عليه أجر بإذن الله، والابتلاء شيء جميل، اللهم لك الحمد والشكر“.
وتابعت:“وايد تعلمت منه، والأهم أنه قرّبني من ربي كثيرًا، وهذا أهم شيء، وكشف لي أمورًا كنت في غفلة عنها، وكشف لي الناس الذين حولي والذين كنت أبدّيهم على نفسي وصحتي، ولو آبي أتكلم كل الكلام ما يخلص“.
وأكملت:“نصيحتي لكم، حبوا أنفسكم قبل كل شيء، وحب النفس أبدًا ما هو أنانية، علشان إذا حبيتوا أنفسكم راح تقدرون تحبون الذين حولكم، والحمد لله دائمًا وأبدًا، وما مريت فيه وأمر فيه حاليًا ما فيه واحد راح يحس فيه إلا الذي جرب هذا الشيء، الله يبعده عنكم يا رب“. وأضافت:“كلي يقين برب العالمين أنه هو الشافي المعافي سيشفيني رغم أنه الدكتور قال لي معجزة أنك عايشة، الحمد لله هذا بفضل ربي واختباره لي، والصبر على هذا الابتلاء، وأخيرًا اختاروا الناس الصح في حياتكم“.
 

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