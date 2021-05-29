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فنانة شهيرة وألفاظ خارجة.. سر إقالة خالد صلاح من اليوم السابع

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السبت، 29-05-2021 01:18 م

ودّع الكاتب الصحفي خالد صلاح، صحفيي مؤسسة اليوم السابع، بعد صدور قرار بإقالةه من رئاسة التحرير، وذلك عبر رسالة مؤثرة، نشرها بعض الصحيين عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاء نص الرسالة التي أرسلها خالد صلاح، قائلاً:"تعاهدنا فى اليوم السابع على  ما إن تمسكنا به لن نضل بعده أبداً ونحافظ على ما أتانا الله من نجاح وتطوير واستقرار مهني وإنساني :

1. اليوم السابع ليس شخصاً واحداً .

2. اليوم السابع  فريق متكامل ومتخصص .

3. اليوم السابع ماكينة عمل شاملة ومنظمة  .

4. اليوم السابع الفكرة فيه هي البطل .

5. اجتماعات مجلس التحرير مقدسة ومنتظمة.

6. اليوم السابع يوقر الكبير فى صالة التحرير.

7. اليوم السابع ضد الشلل و الشللية .

8. لا تختلفوا فتفشلوا وتذهب ريحكم .

9. عقيدة اليوم السابع التطوير المستمر .

10. المرحلة الحالية هي البعد البصري أولاً.

11. تطوير الديجيتال فيديو هو عنوان المستقبل .

12. لا يمكنك إدارة ما لا تستطيع قياسه بالأرقام.

13. الالتزام بالخطة دائماً طالما تم إقرارها جماعياً.

14. و ما نتفق عليه جماعة لا يفرقه إنسان .

15. تماسوا .. تراحموا .. وخافوا على بعض .

بحبكم . وبحب اليوم السابع

وكان هاشتاج "أقيلوا خالد صلاح"، قد تصدر تريند موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، فبراير الماضي، بعد نشر فيديو للفنانة نهلة سلامة التي حلت ضيفًة على برنامج "من غير زعل"، الذي يُذاع عبر منصات اليوم السابع.
وشهدت التغريدات أسفل الهاشتاج غضبًا كبيرًا من المتابعين الذين طالبوا بإقالة رئيس التحرير خالد صلاح، بعد ما بثّ فيديو نهلة سلامة من عبارات غير ملائمة، منها "اتجوزت عرفي ومبعدش"، و"بوسة أحمد زكي رقيقة، وبوسة محمود حميدة مثيرة".


 

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