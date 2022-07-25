الإثنين 25 يوليه 2022
توقيت مصر 12:14 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

لماذا تضمن حكم إعدام قاتل نيرة أشرف اسم أحمد السقا ومحمد رمضان وأحمد زاهر؟

الزمالك 40% والأهلي 30%.. من الأقرب للفوز بالدوري؟

فريق مصري.. شوبير: أبوجبل تنازل عن 2 مليون جنيه للانضمام لهذا النادي

المحكمة: قاتل نيرة أشرف كان أمامه فرصة وحيدة لإنقاذ نفسه من الإعدام

دخلت عليها وفعلت أمرًا صادمًا بجثمان شقيقتها.. جريمة في غرفة ثلاجة الموتى

لمرضى السكر.. لا تستهينوا بما يمكن ان يفعله جرام من القرفة

الإعدام لزوجة قتلت زوجها ومارست الرذيلة بجوار جثته مع عشيقها

«العريس مطلعش راجل».. يترك عروسته في ليلة الدخلة (فيديو)

فرج عامر يفجر مفاجأة: أشرف بن شرقي في الأهلي خلال ساعات

منى فاروق تعود لإثارة الجدل بمايوه يكشف أماكن حساسة

ADS
 

لماذا تضمن حكم إعدام قاتل نيرة أشرف اسم أحمد السقا ومحمد رمضان وأحمد زاهر؟

133-002458-naira-ashraf-s-family-leaves-home_700x400
نيرة أشرف
Native
Teads
الإثنين، 25-07-2022 12:09 م
كشفت وسائل إعلام، سبب  ظهور  اسم الفنان محمد رمضان وأحمد السقا في قضية قتل نيرة أشرف.

وأثارت قضية الطالبة مقتل نيرة أشرف الطالبة بجامعة المنصورة على يد زميلها محمد عادل الطالب بكلية الآداب بنفس الجامعة، الرأي العام، حتى عقب حكم محكمة جنايات المنصورة، برئاسة المستشار بهاء المري بإجماع آراء هيئة المحكمة بإعدام القاتل شنقا.

وكشفت وسائل إعلام مصرية سبب  ظهور  اسم الفنان محمد رمضان وأحمد السقا في قضية قتل نيرة أشرف على النحو التالي:

يقول الحكم:

"واستمرت بينهما الخلافات وتنامَت بداخله رغبة الانتقام منها ثأرًا لكرامته، فسَولت له نفسه الأمارة بالسوء ارتكاب أبشع الجرائم عند الله - قتلُ النفس التي حَـرَّم الله إلا بالحق - واستمرَّ في تهديدها بالقتل إن لم تستسلم له وتَـقبله شريكا في الحياة، فأرسل إليها في شهر رمضان من العام الجاري - 6/4/2022 - رسائل تهديد أخرى بالذبح عَــبر تطبيقات وسائل التراسل الاجتماعي منها نصًا: "والله نهايتك على إيدي يا نيرة، تاني مفيش فايدة ودِيني لاقتلك وعرش ربنا ما سايبك تتهني لحظة، هدبحك، وديني لادبحك، دانا أدبحك أسهلي إنت حسابك معايا تقيل أوي، بلاش تزوديها عشان وعهد الله ما هسيب فيك حتة سليمة ويبقا حد غيري يلمس منك شَعرة، صحيح الفترة الجاية اتعلمي ضرب النار، أو شُـوفي محمد رمضان أو السقا يدربوكي بوكس علشان نهايتك على إيدي يا نيرة، أهو طالما الدنيا مجمعتناش تجمعنا الآخرة".

يذكر أن الفنان أحمد زاهر ظهر في مسلسل البرنس قال عبارة "وعَرش ربنا لاقتلك" وهو يهدد بالقتل.

وتحقيقاً للردع العام الذي لم يتحقق بعد، أوصت محكمة جنايات المنصورة بتنفيذ حكم الإعدام على محمد عادل المتهم بقتل نيرة أشرف على الهواء مباشرة ولو حتى في جزء يسير منه.

 

إقرأ ايضا

5Pyqa

المحكمة: قاتل نيرة أشرف كان أمامه فرصة وحيدة لإنقاذ نفسه من الإعدام

2018_7_3_3_9_50_311

دخلت عليها وفعلت أمرًا صادمًا بجثمان شقيقتها.. جريمة في غرفة ثلاجة الموتى

65176

لمرضى السكر.. لا تستهينوا بما يمكن ان يفعله جرام من القرفة

أخبار متعلقة

173-193018-naira-ashraf-court-egypt_700x400

قاضي محكمة قاتل نيرة أشرف يطالب ببث إعدامه كما تم بث نحرها

2022_7_5_13_58_15_223

لتجهيز الطعن على إعدامه.. تفاصيل لقاء فريد الديب بأسرة محمد عادل

a711464d8418-

ننشر الرسائل المتبادلة بين محمد عادل ونيرة أشرف: مش هقبل أكون زي الـ 300 اللى بتكلميهم

2021_3_17_15_27_31_789

هجوم على دينا الشربيني بعد ظهورها شبه عارية مع محمد رمضان

elaosboa62805

كشف على عذريتها.. ننشر تقرير الطب الشرعي بشأن نيرة أشرف

163-001819-mortada-mansour-new-attac-against-ahly_700x400

مرتضى منصور يتحدى فريد الديب ويعلن التطوع للدفاع عن نيرة أشرف