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ننشر الرسائل المتبادلة بين محمد عادل ونيرة أشرف: مش هقبل أكون زي الـ 300 اللى بتكلميهم

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نيرة اشرف ومحمد عادل
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Teads
الأربعاء، 13-07-2022 09:47 ص


نشرت وسائل إعلام نص محادثات المتهم محمد عادل قاتل زميلته طالبة جامعة المنصورة نيرة اشرف، عبر تطبيقات مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.

وكشفت أوراق التحقيقات أنه يوجد محادثات نصية تمت عبر فيس بوك ماسنجر، مع حسابات متنوعة يتعلق محتواهم بالواقعة محل التحقيق تم نسخها داخل مجلد بإسم facebook messenger ، ومن ضمنها تسجيل صوتي مثبت به: "هو الموضوع في الأول أن احنا ارتباط وحب ومش عارفه ايه وفي الأخر حصلت الحوارات ال انتي عرفاه ال مش هقعد أهرى فيها كتير وسامحت ورجعت تاني قلت هنبقى اصحاب ووقفت معاكى ومفيش زميل يقف زميل أيـه ال يعمل كد هاتيلي واحد يعمل ال عملتوا معاكي وتقوليلي في الاخر زميل مش صحاب انا عمرى مقبل ابقي زي ال 500 ولا 300 ال انتي بتكلميهم انا بس مردش ازعلك واشيـل مـوضـوع الحب والارتباط دا من دماغي واهاودها بس ملقكيش بتعمليني اقل من ال انتي بتكلميهم".

وكشفت التحقيقات بأنه وبفحص تطبيق التواصل الإجتماعي instgram المثبت على الهاتف محل الفحص تبين وجود حساب يحمل اسم naiiraashraf وعليه تم التقاط صور بصيغةprintscreen لمحادثات نصيه مع حسابين يتعلق محتواهم بالواقعه محل التحقيق تم نسخها داخل مجلد بإسم instgram ، ومن ضمنها تسجيل صوتي والثابت به الأتي " هو انتي توصلي لأيه انا مش فاهم بجد انتي حسه بال انا فيه بسببك انتي مش حسه بأى حاجه انتي حسه نتیجه ال بتعمليه فيا دلوقت .. انا مش هستحمل أكتر من كدا إيه ال جد .. انتى مش قادره تستوعبي انى بحبك وقولتي صحاب أو زمايل ".

وفي تسجيل صوتي أخر:" حرام بجد ال انا فيه وال بتعمليه فيا انا بتكلم وببعت ف رسايل و ماسدجات و مش طالب غير اني اشوفك"، وتسجيل صوتي أخر:" انا حاجزلك كتب وبعملك ف حاجات وكل شويه اعملك حاجات في الكلية و مبحبش اتكلم كتير .. وفي الأخر انا مش طالب منك حاجه غير اني اشوفك مش دى صحوبيه وبتبقى فاتحه وبتردي على ناس تانية وأنا ف ستين داهيه صح "، وتسجيل صوتي أخر:" انا مش عايز حاجه غير اني اشوفك".
 

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