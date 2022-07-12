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كشف على عذريتها.. ننشر تقرير الطب الشرعي بشأن نيرة أشرف

elaosboa62805
نيرة اشرف
Native
Teads
الثلاثاء، 12-07-2022 09:41 ص


أصدر الطب الشرعي تقرير الصفحة التشريحية لطالبة المنصورة نيرة أشرف، والتي قتلت علي يد زميلها أمام جامعة المنصورة.
وتبين من تقرير الطب الشرعي وتشريح الجثة، أن الرأس وفروة الشعر بها انسكابات محدوده، كما أن العظام سليمة وخالية من الكسور.
كما تبين أن المخ سليم ولا يوجد به نزيف علي سطحه.
أما بالنسبة للوجه، فتبين أن الانسجه الرخوة له ولتجويف الفم واللسان سليمة وخالية من الإصابات والكسور.
أما بالنسبه للعنق، فتبين أن الأنسجة الرخوة للعنق بها انسكابات محدودة مع وجود جرح يمين العنق مصحوب بقطع في العضلات والأوعية الدموية مقابلها، وتبين أن الجرح بخلفية العنق شامل الجلد والعضلات محدثا خلع بين الفقرتين العنقية الثالثة والرابعة أما باقي الفقرات العنقية سليمة وخالية من الكسور وكذلك القصبة الهوائية والحنجرة أما المرئ سليم.
وتبين من تشريح الصدر وجود انسكابات دموية نافذة إلي تجويف الصدر مع وجود قطع بالرئة اليسري كما يوجد بتجويف الصدر نزيف.
أما بالنسبة للبطن فتبين أن الأنسجة سليمة وخالية من الإصابات، كما أن الكبد والطحال سليمان، وتبين أن غشاء البكارة سليم ويخلو من أي تمزقات قديمة أو حديثة، كما أن الرحم سليم وخالي كما أن عظام الحوض سليمة وخالية من الكسور.
 

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