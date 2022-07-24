قاضي محكمة قاتل نيرة أشرف يطالب ببث إعدامه كما تم بث نحرها

الأحد، 24-07-2022
11:50 ص
طالب القاضي المتولي
محاكمة قاتل
طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف
، المشرع ببث تنفيذ إعدام محمد عادل
ولو جزء من بداية عملية التنفيذ، كما تم نشر فيديوهات لعملية قتل الطالبة.
وأصدرت محكمة جنايات
الدقهلية - الدائرة الرابعة - حيثيات
الحكم في قضية مقتل الطاللبة نيرة أشرف
علي
يد زميلها ذبحًا أمام باب جامعة المنصورة.
وتضمنت حيثيات
الحكم
طلب هيئة المحكمة من المشرع إصدار تعديل يتيح نشر وإذاعة علمية تنفيذ حكم الإعدام،
ولو جزء من بداية التنفيذ.
والمَحكمةُ في نهاية
حُكمها، تُـنَـوِّه بمناسبة هذه الدعوى، بأنه لمَّا كان قــد شَاعَ في المُجتمع -
مُـؤخرًا - ذبحُ الضحايا بغَـير ذَنبٍ جَهارًا نهارًا والمَهوسُـونَ بالمِـيديا
يـَبثُون الجُـرمَ على المَلأ فيرتاع الآمنونَ خَوفًا وهَـــلعًا، وما يَـلبَث
المُجتمع أن يُفجَــعْ بمثلِ ذاتِ الجُـرم من جديد، فمِـن هذا المُنطلَـقِ، ألَـمْ
يأنِ للمُـشرع أنْ يَجعلَ تنفيذ العقابِ بالحَق مَشهودًا، مِثلما الدمُ المَسفوحُ
بغير الحَـقِّ صَار مَشهودًا.
الأمر الذي مَعه
تُـهيبُ المَحكمةُ بالمشرع، أنْ يَـتَـناولَ بالتعديلِ نَصَ المادةِ الخامسةِ
والستين، من قانونِ تنظيمِ مَراكز الإصلاح والتأهيل المُجتمَعي المُنظمةِ لتنفيذِ
عُـقوبةِ الإعدام؛ لِتُجـيزَ إذاعةَ تنفيذ أحكام الإعدام مُصَورةً على الهواءِ،
ولو في جُــزءٍ يَسيرٍ من بَـدءِ إجراءاتِ هذا التنفيذ، فقد يكونُ في ذلكَ، ما
يُحَـقــقُ الــرَّدعَ العامَ المُبتَـغَى الذي لم يَتحَقـق - بَعـد - بإذاعة
مَنطوق الأحكام وَحــدَه. ﴿ويَشفِ صُدورَ قـومٍ مُؤمنين ويُذهِـبْ غيظَ قلوبهم﴾.
ونظرت المحكمة برئاسة
المستشار بهاء الدين خيرت المري، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين: سعيد السمادوني،
ومحمد الشرنوبي، وهشام غيث، وسكرتارية محمد جمال، ومحمود عبدالرازق، محاكمة المتهم
نيرة أشرف
طالبة جامعة المنصورة وقضت بإعدامه.